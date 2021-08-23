1 milyar liralık kripto para vurgunu! 1500 kişiden toplamış

Kripto para dünyası bu kez 1 milyar TL'lik vurgunla karşı karşıya. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca vurgun iddialarına ilişkin dev bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. bin 500 kişiden topladığı yaklaşık 1 milyar TL değerinde Doge coinle kayıplara karıştı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kripto para dolandırıcılığına ilişkin dev bir soruşturma yürütülüyor. İddialara göre dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. “Dogecoin mining” adı altında bir kripto para sistemi kurup bu sistemle yatırımcılara 40 günde yüzde yüz kar vaadinde bulundu.

1500 kişi elindekini avucundakini yatırdı

Tv100’den Hilal Yıldırım‘ın haberine göre Turgut V. yatırımcıları ikna edebilmek için birebir görüşmeler lüks mekanlarda toplantılar tanıtımlar düzenledi. Yatırımcıları bir Telegram sayfasında toplayan Turgut V. vatandaşları ikna ederek ellerindeki Doge coinleri kendi sistemine aktarmalarını sağladı. Sistem ilk aylarda güzel işliyordu. Yatırımcılar ilk üç ay sistemden düzenli olarak kar paylarını alabildiler. Bu da gün geçtikçe yatırımcı sayısının çoğalmasını sağladı. Tam bin 500 kişi bu sisteme ellerindeki döğe coinleri yatırdı.

1 Milyar TL ile kayıplara karıştı

Soruşturmaya göre, sistem 4. Aya geldiğinde Turgut V. tam 350 milyon Doge coin toplamıştı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan coinleri toplayan şüpheli 4. ayda sistemi erişime kapattı. Neye uğradıklarını şaşıran yatırımcılar Turgut V. ve beraberindeki şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheliler ne telefonla ulaşabildiler ne de adreslerinde bulabildiler.

Yurt dışına çıkış yasağı koyuldu

Dolandırıldıklarını anlayan yatırımcılar avukatları Sinan Keskin aracılığıyla soluğu savcılıkta aldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı’nca Turgut V. ve beraberindeki 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Savcılık dosyanın bir numaralı şüphelisi Turgut V. ve sevgilisi Gizem N. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldırdı.

Yatırımcılar isyan etti

Tv100’e konuşan mağdurlardan Ecem Ashyrova “4 milyon Doge coin yatırdım. TL olarak 12 milyon TL zararım var şu an. 40 günlük bir paketle yüzde yüz kazanacağımız vaat edilmişti ama elimizdeki avucumuzdaki gitti.” dedi.