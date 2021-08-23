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AFP'nin Afgan çocuk askerleri övmesi büyük tepki çekti

AFP'nin Afgan çocuk askerleri övmesi büyük tepki çekti

Fransız haber ajansı AFP'nin Afganistan'da Taliban'a karşı direnen gruplarda bazı çocukların silah altına alınmasını fotoğraflayıp bu çocuklardan 'direnişçi' olarak bahsetmesi büyük tepki topladı.

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Geçtiğimiz hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban, ülkenin çoğunluğunda kontrolü sağlamış durumda. Ülkede sadece Pençşir eyaleti Taliban'a karşı direnen grupların elinde. Bu yüzden Pençşir eyaleti uluslararası basın tarafından yakından takip ediliyor.

AFP'den 'çocuk asker' övgüsü

Fransız haber ajansı AFP de bu direniş gruplarının son durumunu görüntüledi. Ancak yayımlanan fotoğraflarda çocukların olması, AFP'nin bunları direkt olarak yayımlayıp bir de üzerine övmesi büyük tepki çekti.

"Afgan çocuklar, Pençşir vilayetinin Dara ilçesindeki bir yolda tüfekler ve Pençşir Ulusal Direniş Cephesi bayrağı taşıyor. Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana binlerce insan güven bulmak ve direniş hareketine katılmak için Pençşir'in yolunu tuttu" denilen paylaşımda çocukların silah altına alınması resmen meşrulaştırıldı.

Uluslararası Ceza Divanı Statüsü, özellikle 15 yaşın altındaki çocukların askere yazılmasını ya da alınmasını veya uluslararası ya da uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda faal olarak muhasamata katılım için kullanılmalarını savaş suçları kapsamına almış durumda.

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