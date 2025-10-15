BIST 10.464
Yüzyıllık el dokuması elpek bezi tescillendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Osmanlı çileğinin ardından elpek bezi, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Bir zamanlar Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli tarım ürünü olan ketenin liflerinden hazırlanan elpek bezleri, gelişen tekstil teknolojisine karşın el dokumasının yaşatılan en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında yer alan dokumacılığın yüzyıllardır yapıldığı ilçede, elpek bezlerinden yapılan masa örtüsü, şal ve perde gibi çok sayıda ürün de talep ediliyor.

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında odanın Türk Patent ve Marka Kurumu'na elpek bezinin tescillenmesi için başvuru yaptığını belirtti.

Başvurunun olumlu sonuçlandığını ve gerekli belgenin kendilerine ulaştırıldığını bildiren Keleş, "Elpek bezi, kentimizin kültürel bir simgesi. Yerel üretim ve kültürel bir miras. Sahip çıkmamız gerektiğini düşündük. 2021 yılında başvurumuzu yaptık ve geçtiğimiz ay başvuru yanıtı geldi. Osmanlı çileğinin ardından ikinci patentli ürün elpek bezi oldu. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimiz" ifadesini kullandı.

