Erdoğan bırak demişti! Meloni: Sigarayı bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunduğu İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yeni açıklamada bunun imkansız olduğunu söyleyerek, "Bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm" ifadelerini kullandı.

Mısır'da düzenlenen tarihi Gazze Zirvesi, neşeli anlara sahne oldu. Bu anlarda biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki sigara diyaloğu oldu.  

"SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM"

İkili arasındaki tokalaşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni'ye "İyi görünüyorsun. Ama sigarayı bıraktırmam lazım." dedi.

Meloni ise "Hayır hayır" dedikten sonra gülerek uzaklaştı. 

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Erdoğan'ın görüşme sırasında İtalyan lidere esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması, İtalya ve dünya basınında geniş şekilde yer aldı.

Öte yandan Başbakan Meloni'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama gündem oldu. 

"BIRAKMAYA ZORLANIRSAM BİRİLERİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ülkesinde bir gazeteye açıklamalarda bulunan Meloni, "Sigarayı bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm.

Bırakmam neredeyse imkansız." ifadelerini kullandı.

BIRAKIP TEKRAR BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Meloni, yakın zamanda yayınladığı kitapta, 13 yıl önce bıraktığı sigarayı tekrar içmeye başladığını duyurmuştu. 

İtalyan lider, ayrıca sigara içmenin, aralarında Tunus Cumhurbaşkanı Kais Said'in de bulunduğu diğer dünya liderleriyle bağ kurmasına yardımcı olduğunu söyledi. 

