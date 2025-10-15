Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı

Bolu'da 5,8 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan tatbikat gerçekleştirildi.

TAMP-Bolu Afet Müdahale Planı kapsamında Akpınar Mahallesi'ndeki metruk bir binada yapılan tatbikat gereği, Bolu merkezli meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yangın çıkan bir gübre fabrikasında göçük olduğu ihbarı alındı.

Kimyasal depolama alanları bulunan fabrikanın enkazında mahsur kalanların da olduğu bilgisi üzerine kentteki ilgili kurum kuruluş yetkilileri ile temsilcileri, Bolu AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

Gübre fabrikası enkazına AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Bolu Arama Kurtarma (BAKE), İHH Arama Kurtarma, Sağlık Arama Kurtarma (SAK), Cezaevi Arama Kurtarma (CEKUT), Köroğlu Arama Kurtarma (KARAKURT) ekipleri ile diğer afet grupları sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından itfaiye fabrikadaki yangını söndürdü.

Kimyasal depolama alanlarında yaşanabilecek KBRN olayı ihtimaline karşın AFAD KBRN ekipleri fabrika içinde ölçüm yaparak, sızıntı olan bölgelerin güvenli hale gelmesini sağladı.

Daha sonra arama kurtarma ekipler, fabrika enkazında mahsur kalan yaralıların yerlerini belirleyerek, kurtarma çalışması başlattı.

Enkazda mahsur kalan 4 yaralı, ekiplerce sedye ve halatla kurulan havai hatlar aracılığıyla kurtarılarak ambulanslara taşındı.

Tatbikat esnasında fabrika enkazında yakınları kalan bazı vatandaşların bina içine girmeye çalışması kolluk kuvvetlerince engellendi.

Ayrıca, fabrika çevresindeki güvenli alanlara AFAD tarafından kurulan çadır kent alanında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma kurumları tarafından çalışmalar yapıldı.