Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki hafta aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Kabine toplantısının en önemli başlığı Gazze olacak.İşte masadaki konular...

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında iki haftalık aranın ardından toplanıyor.

Kabine toplantısının en önemli başlığı Gazze olacak. NTV'de yer alan bilgiye göre toplantının bir diğer gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM DE MASADA

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanı sıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Ekonomi ve eğitim de kabinede masaya gelecek konular arasında. 12 yıllık zorunlu eğitim süresi de toplantıda ele alınacak.