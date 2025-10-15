BIST 10.437
DOLAR 41,84
EURO 48,69
ALTIN 5.647,90
HABER /  SPOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yılda organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 191'den 371'e çıkardıklarını belirterek, "Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Abone ol

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerin büyümeye devam ettiğini belirtti.

OSB'leri yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları ifade etti:

"Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB, şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB'lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Tüm imkanlarımızla, sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli takımın efsanesi Uğurcan Çakır o şehirde vergi rekortmeni oldu!
Milli takımın efsanesi Uğurcan Çakır o şehirde vergi rekortmeni oldu!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan ocak ayı transferleri için açıklama
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan ocak ayı transferleri için açıklama
Korkutan veriler! Son 52 yılın en düşük seviyesi görüldü
Korkutan veriler! Son 52 yılın en düşük seviyesi görüldü
FSM'de intihar girişimi: Polis ikna çabaları kameralarda
FSM'de intihar girişimi: Polis ikna çabaları kameralarda
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi
Müsavat Dervişoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Alçaksınız satılıksınız
Müsavat Dervişoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Alçaksınız satılıksınız
Türkiye Sigorta yöneticisi Doğan Başar yeniden "En Etkin 50 CHRO" listesinde
Türkiye Sigorta yöneticisi Doğan Başar yeniden "En Etkin 50 CHRO" listesinde
İsrail Başbakanı Netanyahu:ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla...
İsrail Başbakanı Netanyahu:ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla...
5G için nefesler tutuldu! 63 Milyon kişi yeni cihaz almak zorunda kalacak...
5G için nefesler tutuldu! 63 Milyon kişi yeni cihaz almak zorunda kalacak...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den ürküten deprem açıklaması: Kırılmayı bekliyor...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den ürküten deprem açıklaması: Kırılmayı bekliyor...
Hakan Tosun cinayetinde yeni gözaltı
Hakan Tosun cinayetinde yeni gözaltı
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı