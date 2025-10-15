FSM'de intihar girişimi: Polis ikna çabaları kameralarda

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinde intihara kalkışan bir kadını, müzakereci bir polis yaklaşık 1,5 saat ikna etmeye çalıştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde gece saatlerinde bir kadın intihar etme girişiminde bulundu.

Köprüsünün ortasında taksiden inen kadın için olay yerine Köprü Koruma Polisleri geldi. Daha sonra kadının ikna edilmesi için olay yerine müzakereci polis çağrıldı.

İntihar etmek isteyen kadının yanında duran müzakereci polis, şüpheli ile uzun süre konuştu.

Polisin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından kadın intihar etmekten vazgeçti. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik oluştu.