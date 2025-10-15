Bomba iddia Şara Putin'den Esad'ı isteyecek! Esad'ın Rusya hayatı da olay

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'da bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Şara'nun bu ziyaretiyle ilgili bomba iddiayı ise ünlü haber ajansı AFP ortaya attı. İddiaya göre Şara, Putin'den Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad'ı isteyecek. Beşar Esad, kaçtığı Rusya'da lüks bir rezidansta koruma ordusuyla yaşıyor. Esad iddialar göre kendini dünyadan soyutladı ve zamanını bilgisayar oyunları ile geçiriyor.

Suriye'nin Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet el Şaraa, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Bu ziyaret, Şaraa ve Putin'in ilk yüz yüze gelişi oldu. Görüşmeye ilişkin bomba iddiayı gündeme taşıyan ise AFP ajansı oldu.

ŞARA ESAD'I İSTEYECEK

Putin ile Şara görüşmesinin en önemli konularından biri, Moskova'da sürgün hayatı yaşayan devrik Suriye Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'ye teslim edilmesi. AFP'nin haberine göre Şara Putin'den, Suriye'nin kanlı geçmişinin mimarı olan Esad'ın iadesini isteyecek. Putin'in ne cevap vereceği ise merak konusu.

ŞARA'NIN KOZU, RUSYA'NIN ÜSLERİ

Bu ziyaret, Esad devrildikten sonra kurulan yeni Suriye hükümetinin ilk Rusya ziyareti olacak. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir başka yetkili, gündemde ekonomik ve siyasi konuların yanı sıra Suriye kıyısındaki Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslerinin statüsünün de yer aldığını belirtti.

Rusya'nın Akdeniz'deki iki askeri üssü olan Hmeymim ve Tartus üsleri, Rusya için büyük önem taşıyor. Şara'nın, bu üsleri koz olarak kullanacağı düşünülüyor. Ancak Suriye makamları resmi bir açıklama yapmadı.

ESAD MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Esad ülkesindeki kaostan sonra Rusya'ya kaçmıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'daki yaşamı, katliamlarıyla anılan Esad'ın eski yaşamıyla alakası yok. Habere göre Esad, demir bir yumrukla yönettiği Suriye'den kaçtıktan sonra, kendisini tamamen dünyadan soyutladı.

LÜKS APARTMANDA YAŞIYOR

Moskova yakınlarında Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir apartmanda yaşadığı belirtilen Esad’ın, çevresinin korumalarla dolu olduğu ve neredeyse tüm zamanını internetten bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca mermer banyolarla donatılmış rezidanstan dışarı çıkmaktan kaçındığı da aktarıldı. Şimdi Esad, özel şef tarafından hazırlanan, kontrol edilmiş yemeklerini bilgisayar karşısında yiyor.