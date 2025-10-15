BIST 10.437
DOLAR 41,84
EURO 48,69
ALTIN 5.647,90
HABER /  DÜNYA

Bomba iddia Şara Putin'den Esad'ı isteyecek! Esad'ın Rusya hayatı da olay

Bomba iddia Şara Putin'den Esad'ı isteyecek! Esad'ın Rusya hayatı da olay

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Rusya'da bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Şara'nun bu ziyaretiyle ilgili bomba iddiayı ise ünlü haber ajansı AFP ortaya attı. İddiaya göre Şara, Putin'den Suriye'den kaçan devrik lider Beşar Esad'ı isteyecek. Beşar Esad, kaçtığı Rusya'da lüks bir rezidansta koruma ordusuyla yaşıyor. Esad iddialar göre kendini dünyadan soyutladı ve zamanını bilgisayar oyunları ile geçiriyor.

Abone ol

Suriye'nin Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet el Şaraa, Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya geldi. Bu ziyaret, Şaraa ve Putin'in ilk yüz yüze gelişi oldu. Görüşmeye ilişkin bomba iddiayı gündeme taşıyan ise AFP ajansı oldu. 

ŞARA ESAD'I İSTEYECEK

Putin ile Şara görüşmesinin en önemli konularından biri, Moskova'da sürgün hayatı yaşayan devrik Suriye Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'ye teslim edilmesi. AFP'nin haberine göre Şara Putin'den, Suriye'nin kanlı geçmişinin mimarı olan Esad'ın iadesini isteyecek. Putin'in ne cevap vereceği ise merak konusu.

ŞARA'NIN KOZU, RUSYA'NIN ÜSLERİ
Bu ziyaret, Esad devrildikten sonra kurulan yeni Suriye hükümetinin ilk Rusya ziyareti olacak. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir başka yetkili, gündemde ekonomik ve siyasi konuların yanı sıra Suriye kıyısındaki Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri üslerinin statüsünün de yer aldığını belirtti.

Rusya'nın Akdeniz'deki iki askeri üssü olan Hmeymim ve Tartus üsleri, Rusya için büyük önem taşıyor. Şara'nın, bu üsleri koz olarak kullanacağı düşünülüyor. Ancak Suriye makamları resmi bir açıklama yapmadı.

ESAD MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI
Esad ülkesindeki kaostan sonra Rusya'ya kaçmıştı. Alman basınında yer alan haberlere göre Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'daki yaşamı, katliamlarıyla anılan Esad'ın eski yaşamıyla alakası yok. Habere göre Esad, demir bir yumrukla yönettiği Suriye'den kaçtıktan sonra, kendisini tamamen dünyadan soyutladı.

Bomba iddia Şara Putin'den Esad'ı isteyecek! Esad'ın Rusya hayatı da olay - Resim: 0

LÜKS APARTMANDA YAŞIYOR

Moskova yakınlarında Rus güvenlik güçleri tarafından korunan lüks bir apartmanda yaşadığı belirtilen Esad’ın, çevresinin korumalarla dolu olduğu ve neredeyse tüm zamanını internetten bilgisayar oyunu oynayarak geçirdiği iddia edildi. 

Bomba iddia Şara Putin'den Esad'ı isteyecek! Esad'ın Rusya hayatı da olay - Resim: 1

Haberde ayrıca mermer banyolarla donatılmış rezidanstan dışarı çıkmaktan kaçındığı da aktarıldı. Şimdi Esad, özel şef tarafından hazırlanan, kontrol edilmiş yemeklerini bilgisayar karşısında yiyor.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail Gazze'den çekildi hastanedeki yıkım ortaya çıktı
Foto Galeri İsrail Gazze'den çekildi hastanedeki yıkım ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması! 2 erkek DNA'sı raporlara girmişti
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması! 2 erkek DNA'sı raporlara girmişti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan iki yeni OSB müjdesi
Milli takımın efsanesi Uğurcan Çakır o şehirde vergi rekortmeni oldu!
Milli takımın efsanesi Uğurcan Çakır o şehirde vergi rekortmeni oldu!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan ocak ayı transferleri için açıklama
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'dan ocak ayı transferleri için açıklama
Korkutan veriler! Son 52 yılın en düşük seviyesi görüldü
Korkutan veriler! Son 52 yılın en düşük seviyesi görüldü
FSM'de intihar girişimi: Polis ikna çabaları kameralarda
FSM'de intihar girişimi: Polis ikna çabaları kameralarda
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi
İsrailli Bakan'dan Gazze'ye saldırılara yeniden başlama tehdidi
Müsavat Dervişoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Alçaksınız satılıksınız
Müsavat Dervişoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Alçaksınız satılıksınız
Türkiye Sigorta yöneticisi Doğan Başar yeniden "En Etkin 50 CHRO" listesinde
Türkiye Sigorta yöneticisi Doğan Başar yeniden "En Etkin 50 CHRO" listesinde
İsrail Başbakanı Netanyahu:ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla...
İsrail Başbakanı Netanyahu:ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla...
5G için nefesler tutuldu! 63 Milyon kişi yeni cihaz almak zorunda kalacak...
5G için nefesler tutuldu! 63 Milyon kişi yeni cihaz almak zorunda kalacak...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den ürküten deprem açıklaması: Kırılmayı bekliyor...
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den ürküten deprem açıklaması: Kırılmayı bekliyor...