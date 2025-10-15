5G için nefesler tutuldu! 63 Milyon kişi yeni cihaz almak zorunda kalacak...

Operatörler yarın düzenlenecek 5G ihalesini beklerken cep telefonu 5G ile uyumlu olmayan ve bu özelliği kullanmak isteyen 63 milyon abone telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak.

5G ihalesi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Telefon kullanan yaklaşık 85 milyon abonemiz var, 22 milyon cep telefonu 5G'ye uyumlu. 2G'ye sahip olanlar hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek" dedi. 22 milyon abonenin elindeki telefon 5G uyumlu iken 63 milyon abone telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak.

İHALE YARIN

Uraloğlu, 5G teknolojisinin hayata geçmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında yarın ihalenin gerçekleştirileceğini bildirdi. Operatörler tüm hazırlıklarını tamamladı ihaleyi bekliyor. İhalenin ardından altyapı çalışmaları tamamlanacak ve muhtemelen 2026 yılı nisan ayında 5G sinyali verilecek.

HER TELEFONLA UYUMLU DEĞİL

5G ile internet hızı 10 kattan fazla artacak ve iletişimde pek çok şey için artık donma, bekleme diye bir sorun yaşanmayacak. Ancak 5G teknolojisine uyumlu telefon ve sim kart kullanmayan vatandaşlar telefonlarını değiştirmek zorunda kalacak.

Iphone kullanıcıları için bir örnek vermek gerekirse elinde IPhone 11 olanlar 5G’den yararlanamayacak. Iphone 12’den sonraki cihazların 5G’ye uyumu bulunuyor.

SON BEŞ YIL DETAYI

Diğer marka telefonlarda da durum farklı değil. Son 5 yıl içinde çıkan modellerden satın almayanlar muhtemelen şu an ellerinde 5G uyumlu telefon taşımıyor.

Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye’de 85 milyon GSM abonesi olduğunu ve bunların sadece yüzde 26’sının elinde 5G uyumlu telefon bulunduğunu söyledi. Yani yaklaşık 22 milyon abonenin elindeki telefon 5G uyumlu iken 63 milyon abonenin elindeki telefon ise teknolojik olarak eski görünecek.

Bu durumda 5G hızından yararlanmak isteyen aboneler mecburen yeni telefon almak zorunda kalacaklar.

5G uyumlu telefonların fiyatı ise 18 bin liradan başlıyor, modeline, hafıza kapasitesine göre 100 bin liranın üzerine de çıkabiliyor.