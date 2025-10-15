Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı

Vakıf Katılım Portföy Yönetim AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım Portföy, katılım finans ilkeleri doğrultusunda bireysel ve kurumsal müşterilere özel projeler geliştirirken, girişim sermayelerini destekleyerek yeni fon modelleri oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, portföy yönetimi sektörüne yeni bir soluk getirmemin ve dinamik bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akben, Vakıf Katılım Portföy'le sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Yeni ve farklı yatırım alternatifleri geliştirerek yatırımcılara sunacaklarını aktaran Akben, şunları kaydetti:

"Şirketin faaliyete geçmesi ile birlikte Kurumumuzun finansal hizmetlerdeki kapsayıcılığını artırmayı ve faizsiz finans sektörünün gelişimine destek vererek 'Katılım Bankacılığında referans kurum olma' vizyonumuza önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni iştirakimiz ile hem Kurumumuzun sermaye piyasalarındaki etkinliğini artıracağız hem de geleneksel bankacılığın dışında yatırım yapmak isteyen geniş bir kitleye ulaşarak katılım finans ilkelerinden taviz vermeden sektörümüze değer katmaya devam edeceğiz."