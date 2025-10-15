BIST 10.316
DOLAR 41,83
EURO 48,70
ALTIN 5.636,07
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
İngiltere gol yemeden Dünya Kupası bileti aldı
İngiltere gol yemeden Dünya Kupası bileti aldı
Elektrikli araç satışları eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştı
Elektrikli araç satışları eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştı
Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak
Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık
Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Kavelaşvili'nin hali ise...
Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Kavelaşvili'nin hali ise...
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi
Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi
Anadolu Efes'ten rakiplerine gözdağı! Olympiakos'u devirdiler
Anadolu Efes'ten rakiplerine gözdağı! Olympiakos'u devirdiler
Fenerbahçe Beko Avurupa Ligi'nde kabusu yaşıyor evinde 24 sayı fark yedi
Fenerbahçe Beko Avurupa Ligi'nde kabusu yaşıyor evinde 24 sayı fark yedi
2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı
2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı