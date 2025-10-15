Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi

Kovid-19’un vücuttaki uzun vadeli etkileri her geçen gün daha net ortaya çıkıyor. Bu etkilerden biri de kalça kemiğinde çürüme veya erime olarak bilinen avasküler nekroz hastalığı. Medipol Sağlık Grubu’ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Yüksel, pandemi sonrası bu vakalarda belirgin artış yaşandığını belirterek, erken teşhisin eklem kaybını önlemede kritik rol oynadığını söyledi.

“Bacak bacak üstüne atarken ağrı mı hissediyorsunuz? Ayakkabınızı bağlarken zorlanıyor musunuz?” Bu uyarı, Kovid-19 sonrası giderek daha sık rastlanan bir sağlık sorununa işaret ediyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Yüksel, kalça kemiğinde çürüme ya da erime olarak bilinen avasküler nekrozun özellikle Kovid sonrası dönemde hızla arttığını belirterek, erken dönemde yapılacak müdahalelerin hastaları sağlığına kavuşturabildiğini söyledi.

KALÇA KEMİĞİNDE ERİME KOVİD SONRASI SIK GÖRÜLÜYOR

Kovid öncesine kıyasla kalça kemiği çürümesi (avasküler nekroz) vakalarında belirgin bir artış yaşandığını vurgulayan Doç. Dr. Yüksel, “Kovid geçiren hastalarda hem hastalığın kendisinin yarattığı damar hasarı hem de tedavide kullanılan kortizon türevi ilaçlar bu tabloyu tetikliyor. Bu hastalık kendiliğinden iyileşmez, mutlaka tedavi edilmesi gerekir” dedi.

ERKEN EVREDE KALÇA KORUNABİLİYOR

Erken evrelerde uygulanan kalça koruyucu cerrahi yöntemlerle hastaların kendi eklemlerinin korunabildiğini anlatan Doç. Dr. Yüksel, “Basıncı azaltıcı ameliyatlar ve kemik iliği ya da kök hücre enjeksiyonlarıyla kalça kemiğinde yeniden şekillenme sağlanabiliyor. Ancak bu tedavi yalnızca erken evrede mümkün. Hastalık ilerlediğinde tek çözüm protez ameliyatı oluyor” diye konuştu.

HASTALAR AYNI GÜN YÜRÜYEBİLİYOR

İlerlemiş olgularda uygulanan total kalça protezi ameliyatlarının oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirten Doç. Dr. Yüksel, “Kalça replasmanı sonrası hastalar artık aynı gün ayağa kalkabiliyor. Kişisel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyorlar. Ortalama hastanede yatış süresi iki gün, gündelik yaşama dönüş ise 2-3 haftayı geçmiyor” ifadelerini kullandı.

UZUN YÜRÜYÜŞLERDE AĞRI VARSA DİKKAT

Kalça kemiği erimesinin sinsi ilerlediğini söyleyen Doç. Dr. Yüksel, şu uyarılarda bulundu:

“Eğer kişi ‘Artık bacak bacak üstüne atamıyorum, ayakkabı bağlarken zorlanıyorum, uzun yürüyüşlerde ağrım oluyor’ diyorsa, mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmalı. Bu hastalık çoğu zaman iki taraflı seyreder, yani hem sağ hem sol kalçayı etkileyebilir. Erken teşhisle kalça eklemini korumak her zaman mümkündür.”