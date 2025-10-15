BIST 10.316
GÜNCEL

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de yapılacak. Kritik toplantıda iç ve dış politikaya yönelik önemli konular ele alınacak. İşte kabinede masaya yatırılacak başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantı saat 16.30'da başlayacak.

Milyonlarca vatandaş Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. Kritik toplantı öncesi gündemde önemli konular bulunuyor. İşte kabinede ele alınacak başlıklar...

GAZZE'DE BARIŞ SÜRECİ

Kabinede ilk olarak Gazze'deki barış süreci gündeme gelecek. Mısır’da düzenlenen "Orta Doğu’da Barış Zirvesi"nde arabulucu ülkelerin imzaladığı niyet beyanı çerçevesinde, Türkiye’nin muhtemel görev ve sorumlulukları konuşulacak. Bu çerçevede Gazze’de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücünde Türkiye’nin hangi kapsamda yer alacağı değerlendirilecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' ÇALIŞMALARI

'Terörsüz Türkiye' sürecinin de kapsamlı olarak görüşüleceği toplantıda gelinen son durum masaya yatırılacak. TBMM’de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmaları, atılacak adımlar ve kamuoyunda oluşan beklentiler, güvenlik birimlerinden alınan son raporlar doğrultusunda istişare edilecek.

PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların devamlılığı, sınır ötesi güvenlik stratejileri de ele alınacak.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK

Kabinede gündeme gelecek bir diğer önemli başlık ise eğitim sistemi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye anlatacak. Bakan Tekin yeni modelin detayları ve uygulanma takvimi hakkında sunum yapacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMI

Toplantıda ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen program da gündeme gelecek. Cuma günü TBMM'ye sunulacak olan 2026 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi öncesinde bütçe hazırlıkları değerlendirilecek.

ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek Millete Sesleniş konuşması yapması ve toplantıda alınan kararları duyurması bekleniyor.

