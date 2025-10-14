Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etti

İsrail ordusu, Gazze’de yürürlükte olan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Hamas’ın, 4 İsrailli esirin cenazesini Uluslararası Kızılhaç Örgütü temsilcilerine teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetinin Gazze Şeridi’nin güneyinde belirlenen noktada Hamas’tan 4 İsrailli esirin cenazesini teslim aldığı duyurdu.

Cenazeler İsrail ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İSRAİL TÜM CENAZELERİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYOR

Açıklamada ayrıca, Hamas’ın “anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanısıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının da iadesi için gerekli adımları atması gerektiği” vurgulandı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası anlaşması uyarınca Hamas’ın Gazze’de tuttuğu 24 İsrailli esirin cenazesinden bazılarının bu akşam saatlerinde teslim edileceğini duyurdu.

ATEŞKES KAPSAMINDA ESİR TAKASI DA YAPILDI

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine Pazartesi günü teslim etti.

Böylelikle Hamas'ın elindeki tüm esirleri serbest bırakmış oldu.

İsrail'in de, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 1968 Filistinli esiri serbest bıraktığı bildirildi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girdi.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.