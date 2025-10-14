BIST 10.316
ABD ve Çin ticaret savaşı denizlere taşındı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, deniz taşımacılığına da sıçradı. İki ülke, bugünden itibaren birbirlerine ait veya işletilen kargo gemilerine özel liman ücretleri uygulamaya başladı. Karşılıklı alınan bu kararların, ticaret gerilimini artırarak küresel denizcilik sektörünü etkilemesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi konumundaki ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı.

ABD ve Çin, bugünden itibaren oyuncaklardan ham petrole kadar her şeyi taşıyan kargo gemilerine liman ücreti uygulamaya başladı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret savaşını deniz taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

Çin devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan düzenlemeye göre, Pekin, ABD'ye ait, ABD tarafından işletilen, ABD yapımı veya ABD bayraklı gemilere özel liman ücretleri uygulayacak.

Pekin hükümeti, ülkede inşa edilen ve tamir için gelen gemilerin ise vergilerden muaf tutulacağını duyurdu.

ABD yönetimi, bu yılın başlarında Çin'e ait, Çin yapımı veya Çin bayraklı kargo gemilerine liman ücretleri uygulayacağını duyurmuştu. Çin'in kararının ardından Washington da kendi liman ücretlerini yürürlüğe koyma kararı aldı. ABD yönetimi, söz konusu kararla, Çin'in küresel denizcilik sektöründeki hakimiyetini azaltmayı ve ülkede gemi yapımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Geçen hafta Çin, kendi liman ücretlerini açıklayarak buna karşılık vermişti.

