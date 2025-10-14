Çanakkale’de komşu kavgası can aldı

Çanakkale’de Esenler Mahallesi’nde çocuklar arasındaki kavga, iki komşu arasında kanlı sona ulaştı. Aralarında husumet bulunan emekli astsubay G.Y. ile sağlık astsubayı C.B. arasında çıkan tartışmada, C.B. silahla G.Y’yi sırtından vurarak öldürdü.Abone ol
Çanakkale'de komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Esenler Mahallesi Bahçelievler 10. Etap Kutluay Apartmanı'nda, çocukların kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay G.Y. ile hastanede görevli sağlık astsubayı C.B. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.B, G.Y'yi apartmanın girişinde sırtından silahla vurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde G.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli C.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.