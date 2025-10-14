BIST 10.316
DOLAR 41,82
EURO 48,59
ALTIN 5.578,95
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale’de komşu kavgası can aldı

Çanakkale’de komşu kavgası can aldı

Çanakkale’de Esenler Mahallesi’nde çocuklar arasındaki kavga, iki komşu arasında kanlı sona ulaştı. Aralarında husumet bulunan emekli astsubay G.Y. ile sağlık astsubayı C.B. arasında çıkan tartışmada, C.B. silahla G.Y’yi sırtından vurarak öldürdü.

Abone ol

Çanakkale'de komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Esenler Mahallesi Bahçelievler 10. Etap Kutluay Apartmanı'nda, çocukların kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay G.Y. ile hastanede görevli sağlık astsubayı C.B. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.B, G.Y'yi apartmanın girişinde sırtından silahla vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde G.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli C.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın ve gümüş durmuyor! Tarihi rekorlar peş peşe geldi
Altın ve gümüş durmuyor! Tarihi rekorlar peş peşe geldi
Türkiye - Gürcistan / Canlı anlatım
Türkiye - Gürcistan / Canlı anlatım
Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
Ateşkes sonrası Trump'tan dikkat çeken çıkış: Hemen şimdi başlıyor
Ateşkes sonrası Trump'tan dikkat çeken çıkış: Hemen şimdi başlıyor
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Sadettin Saran takıma neşteri vurdu: Ayrılık kararı alındı
Sadettin Saran takıma neşteri vurdu: Ayrılık kararı alındı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 44 artarak 67 bin 913’e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 44 artarak 67 bin 913’e çıktı
İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı
İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı
Sonunda bu da oldu! İki dev şirketten yapay zeka destekli alışveriş için işbirliği
Sonunda bu da oldu! İki dev şirketten yapay zeka destekli alışveriş için işbirliği
BAE'den Niğde'ye 1 milyar dolarlık yatırım!
BAE'den Niğde'ye 1 milyar dolarlık yatırım!
Mansur Yavaş, Özgür Özel'i ziyaret etti! 'Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler'
Mansur Yavaş, Özgür Özel'i ziyaret etti! 'Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler'
İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu
İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu