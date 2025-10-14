BIST 10.316
DOLAR 41,82
EURO 48,58
ALTIN 5.572,06
HABER /  DÜNYA

BAE'den Niğde'ye 1 milyar dolarlık yatırım!

BAE'den Niğde'ye 1 milyar dolarlık yatırım!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar BAE ile ile yenilenebilir enerji projelerinde stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek 1 milyar dolarlık yatırımda son aşamaya geldiklerini duyurdu.

Abone ol

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)  merkezli enerji şirketi Masdar'ın Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Jameel Al Ramahi ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

"1100 MEGAVAT DEPOLAMALI GES YATIRIMI PROJESİ"

BAE ile güneş enerjisi, kara ve deniz üstü rüzgar enerjisi projeleri, pompaj depolamalı hidroelektrik ve teknoloji transferi başta olmak üzere ortak yatırım fırsatlarını ele alarak kapsamlı bir işbirliği perspektifi ortaya koyduklarını kaydeden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, Niğde Bor'da yapılacak yaklaşık 1 milyar dolarlık 1100 megavat depolamalı GES yatırımı projesinin son aşamasına geldik. Ayrıca potansiyel deniz üstü rüzgar enerjisi santrali, HVDC iletim hattı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santrali yatırımları da ele alındı. BAE ile özellikle yenilenebilir enerji projeleri odağında stratejik işbirliğimizi hükümetler arası mutabakat zaptı ile daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Enerji vizyonumuza güç katacak işbirlikleriyle altyapılarımızı güçlendirerek 2053 net sıfır hedefimize ulaşmayı ve bölgemizde örnek bir dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş, Özgür Özel'i ziyaret etti! 'Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler'
Mansur Yavaş, Özgür Özel'i ziyaret etti! 'Umuyorum soruşturmaya gerek görmezler'
İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu
İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’de Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağı duyuruldu
Ömer Çelik: Kalıcı barışın yolu bağımsız Filistin’den geçiyor
Ömer Çelik: Kalıcı barışın yolu bağımsız Filistin’den geçiyor
Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek
Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek
Deprem bölgesinde dev proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak...
Deprem bölgesinde dev proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak...
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı kızdırdı
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı kızdırdı
Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan sürpriz görüşme
Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan sürpriz görüşme
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 3 ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 3 ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti
Altın günü böyle kapattı! En çok işlem yapanlar belli oldu
Altın günü böyle kapattı! En çok işlem yapanlar belli oldu
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"
Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"