Sadettin Saran takıma neşteri vurdu: Ayrılık kararı alındı

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, Samandıra'ya neşter vurmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen operasyonun son kurbanı ise scout ekibi oldu.

Abone ol

Fenerbahçe'de başlayan operasyon genişliyor. Sadettin Saran ve yönetimi, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollarını ayırırken, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.

Samandıra'ya neşter vurmaya devam eden Sadettin Saran ve yönetimi, Sabah Gazetesi'ne göre scout ekibiyle toplantı gerçekleştirdi ve bugüne kadarki çalışmaların detaylı raporunu istedi.

ÇELİŞKİLİ DURUM YÖNETİMİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yönetim, yapılan incelemelerde Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla gönderilen bazı scoutların kısa bir süre sonra A takımın scout ekibine dahil edildiğini tespit etti.

SCOUT EKİBİYLE VEDALAŞMA KARARI

Sadettin Saran ve yönetimi, yola yeni bir scout ekibiyle devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, futbolcu izleme komitesini tamamen yenileyecek.

KAYNAK: SABAH