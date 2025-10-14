Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, Yavaş'ın, Ankaralıların gurur duyduğu ve son yerel seçimlerde rekor oy alan örnek bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

"Son günlerde bir algı operasyonu yürütülüyor." diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendilerinin geçmişi, boylarını aşan dosyalarla dolu olup bu konudaki dosyaları adliyede bekleyen birileri, büyük bir hazımsızlıkla kendileri iktidarda oldukları sürece her geçen gün nasıl tükendilerse, Mansur Başkan'ın, vatandaşın gönlündeki o yükselişini hazmedemeyen Gökçek ailesi bir kumpasın peşindeydi. Gece yarıları birbirlerine müjdeledikleri bir operasyondan bahsediyoruz. Mansur Başkan'ın hem iç denetimde hem Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin denetimlerinde verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı açıkça ortada. Şimdi Devlet Memurları Kanunu ile ilgili bir izin isteme üzerinden sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Biz de bunu dilimiz döndüğünce her yerde anlatıyoruz. Bu durumu değerlendirdik."

Özel, Yavaş'ın çalışmalarından gurur duyduğunu belirterek, kendisine başarılar diledi.

"Umuyoruz soruşturmaya gerek görmezler"

ABB Başkanı Yavaş ise görüşmede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ABB'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmayla ilgili Özgür Özel'i bilgilendirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin, savcılığın talebi üzerine ABB'nin denetim görevi ile ilgili kendilerine soru sorduğunu aktaran Yavaş, "Cevabımızı yazdık. Umuyoruz soruşturmaya gerek görmezler. Her şeyi incelediler ve ifade bile almaya gerek görmediler. Zaten olması gereken buydu." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, bir basın mensubunun, "Gökçek dönemiyle ilgili hala bir işlem için harekete geçilmiş olmamasını, sizin sadece konserler üzerinden eleştirilmenizi nasıl buluyorsunuz?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Bunu basın toplantısında anlatmıştım. Orada gösterdiklerim sadece yüzde 10'uydu. Bütün dosyalar hakkında bilgilerimiz var. Daha sonra tekrar dosyalar verdik ama en büyük dosyamızı yakında vereceğiz. Takipsizlik verilen ya da aynı bilirkişilerin verdiği dosyalarla ilgili olarak kanun yoluna başvurulması için savcılığa dilekçe verdik. 2-3 dosyamız var, zaman aşımına uğramak üzere. İnşallah 35 dosyayla ilgili kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik. Onların sonuçlarını takip ediyoruz."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkent'te nasıl bir konser yapılacağı sorulan Yavaş, "Samsun'dan ekipler geliyor, bandolar geliyor. Fener alayı ile coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Milli bayramlarımızı kutlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar, bütün Ankaralıların birlik, bütünlükle bir araya geldiği günler. İnşallah bunları bu şekilde devam ettireceğiz." yanıtını verdi.