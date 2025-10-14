Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında istenen ceza belli oldu.Abone ol
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Nuri Aslan hakkında, güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan soruşturma başlatılmıştı.
''YAKARIM ORTALIĞI''
Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmanın 4. dalga operasyonunda 25 kişinin tutuklanması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş, yaşanan tartışmanın ardından "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı!" diyerek bağırmıştı.