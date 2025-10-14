Ömer Çelik: Kalıcı barışın yolu bağımsız Filistin’den geçiyor

AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncelikli gündeminin Gazze olduğunu belirterek, ateşkes ve kalıcı barış için yoğun çaba harcandığını söyledi. Çelik, nihai çözümün başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu vurguladı.

AK Parti MKYK sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızın bir numaralı meselesi Gazze oldu.

Bu meselede, ilk olarak bir ateşkesin sağlanması; ateşkesin ardından da kalıcı barışa ulaşacak mekanizmaların ve araçların oluşturulması için çok büyük mücadeleler verildi.

Dün Şarm El-Şeyh’te gerçekleşen, Gazze için yapılan niyet beyanıyla birlikte, Başkan Trump’ın başlattığı barış girişimine verilen destek net bir biçimde ortaya konmuş oldu.

Bu çerçevede, tutukluların ve rehinelerin serbest bırakılması da önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir

Nihai çözüm son tahlilde bir Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yoktur.

"YEGANE ÇÖZÜM BAĞIMSIZ FİLİSTİN"

Esasında bilenler çok iyi bilir ki Ortadoğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.

Tabi o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti. Gazze'deki kardeşlerimizin de bir nebze de olsa soluk alması ateşkesin sağlanması tutukluların serbest bırakılması şeklinde takasın gerçekleşmesi suretiyle dün ve bugün Gazze'ye en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur.

Netanyahu'nun siyasi kariyerinin katliama bağlı olduğu açıktır. Katliam yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir siyasi figür olduğu son derece nettir. Dün, uluslararası bir iradenin bu şekilde ortaya çıkması karşısında, şimdilik Netanyahu hükümetinin buna bir şekilde uyum göstermiş olduğu görülmektedir. Ancak dediğim gibi, gidilecek daha çok yol vardır; süreç provokasyona son derece açıktır.

Gelinen nokta itibarıyla bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır.

Buna rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü temaslar, yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Bu, soykırım politikalarına karşı orada bulunan tüm liderlerle birlikte uluslararası bir iradenin net bir biçimde kendisini göstermesi anlamına gelmektedir.

Ayrıca, uluslararası bir garantörlüğün olması gerektiği de açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, bundan sonrasında kalıcı barışın nasıl sağlanacağına dair anlaşma konusunda ilerlemenin yolu açılmıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye'nin bir takım odaklar tarafından sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi Suriye'de SDG gibi yapılardan sürecin sabote edilmesine karşı duracağımızı da ifade etmek isterim.

Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakması ile ilgilidir.

Suriye'nin güneyindeki ayrılıkçılık peşindeki Dürzi gruplar temsil etmiyorsa aynı şekilde Kürtlerin Alevilerin Nusayrilerin iradesini temsil etmeyen bir takım yapıların da terör yoluyla bölgeyi istikrarsızlaştırma çalışmalarına da müsaade etmeyeceğiz.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN CEMEVİ ARAZİSİ HİBESI

Sayın Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz hibe ettiği bir arsa üzerinde Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın belki en büyük cemevi yapıldı ve açılışı gerçekleştirildi. Bu birliğimiz beraberliğimiz bölgedeki bir takım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Öte yandan, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yalnızca magazin düzeyinde değerlendirilebilecek, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bazı yaklaşımların üretilmeye çalışıldığını da görüyoruz.

Bu derece politik magazinin, bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi sunulması gerçekten dikkat çekici bir seviye düşüklüğüdür. Özgür Özel'in bugün grup konuşmasındaki söylediği her şey politik magazinle ilgilidir. Süreç olarak bir dış referansı içeriye argüman olarak sunmak gibi çarpık bir durum var. Güya Türkiye tehdit edilmiş. Dedikodu diyebileceğimiz dünyada kimsenin ciddiye almayacağı bir takım yaklaşımlar koyuyor. Siyonist bir dil kullanıyor.

Özel dışarıdan referans verecekse İspanya Başbakanı Sanchez'i örnek alsın. Keşke İspanya gibi dik durabilseydiniz.

BAHÇELİ'NİN 'CEMEVİ' AÇIKLAMASI

Ayrımcılıkla ve eşitsizlikle mücadele ettik. Kendimizi Alevi vatandaşlarımızdan bir parça olarak görüyoruz; biriz, beraberiz. Aynı kaderi, aynı ülkeyi, aynı vatandaşlığı ve aynı dayanışmayı paylaşıyoruz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik ve şimdiye kadar bu konularda pek çok kez son derece ileri adımlar attık. Burada da ayrımcılıkla ve eşitsizlikle mücadele ettik. Kendimizi Alevi vatandaşlarımızdan bir parça olarak görüyoruz; biriz, beraberiz. Aynı kaderi, aynı ülkeyi, aynı vatandaşlığı ve aynı dayanışmayı paylaşıyoruz. Her zaman bu bilinçle hareket ettik ve şimdiye kadar bu konularda pek çok kez son derece ileri adımlar attık. Bu bahsettiğiniz konu çerçevesinde de (Cemevleri) bizim kendi yetkili kurullarımız bu konuyu değerlendirecektir. Sonunda Cumhur İttifakı olarak tek bir görüşü müspet bir çerçevede oluşturmuş olacağız.

"ASKERİ HASTANELER" KONUSU

Askeri hastanelerle ilgili şunları söylemek isterim. Çeşitli savaşlar çatışmalar ve krizler çerçevesinde sürekli olarak belli değerlendirmeler şeklinde gözden geçirilmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Tüm bu konularda hangi yaklaşımların güncellenmesi yenilenmesi konusunda bir çalışma yapma talimatı vermiştir. Bu çerçevede MSB bu çalışmaları yapıyor. Askeri hastaneler de değerlendirme içerisindedir.

Şimdiye kadar yakın çevremizde çıkan çatışmalarla ilgili TSK değerlendirmeler yaptığında burada bize Uzak olan coğrafyalar ile ilgili olarak bile TSK'nin değerlendirme kapasitesinin yüksek olduğunu gördük. Her zaman söylüyoruz binlerce yıllık orduya sahibiz.

"NETANYAHU VE MISIR ZİRVESİ" TARTIŞMASI

Netanyahu’nun en başta bu zirveye katılması söz konusu değildir. Ancak biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için, böyle bir durum gerçekleştiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Cumhurbaşkanımız net iradesi son derece kesindir. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu’nun aynı fotoğraf kararının içinde olmasını, aynı zirvede bulunmasını veya aynı masada oturmasını kabul etmezdi.