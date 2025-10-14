BIST 10.315
Deprem bölgesinde dev proje! Türkiye'nin en büyüğü olacak...

Hatay’da Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerini kapsayan 11,2 kilometre uzunluğundaki atık su tüneli inşa ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde altyapısı zarar gören kentte yürütülen projeyle, yerin 20 metre altından doğal eğimle akan atık sular arıtılarak tarımsal üretimde kullanılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 ilçeyi kapsayan 11,2 kilometre uzunluğundaki atık su tünelinin yapımı devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, Emlak Konut GYO ile Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Hatay Atık Su Tüneli" projesi kapsamında Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi. 

11 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

İncelemenin ardından Masatlı, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde kentin altyapısının da hasar gördüğünü söyledi. Masatlı, Defne ilçesinde başlayan 11,2 kilometre uzunluğunda, 5,6 metre çapında ve 180 bin metreküp kapasiteli atık su tünelinin, Antakya ve Samandağ ilçelerini de kapsadığını belirtti. 

"ASİ NEHRİMİZ TERTEMİZ KALACAK"

Projede çalışmaların sürdüğünü dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Yerin 20 metre altından geçen tünelimizde, doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne ilçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır. Oluşturulacak biyolojik arıtma tesisiyle bu sular arıtılacak ve özellikle tarımsal üretimde kullanılacak hale getirilecektir. Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisiyle, depremlerin öncesinden beridir süregelen Asi Nehri'ndeki kirliliğe de çözüm getirilecektir. Hiçbir kanalizasyon hattı nehre akmayacağı için Asi Nehrimiz tertemiz kalacaktır."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Vali Masatlı, projenin kentin kanalizasyon sorununa da kalıcı çözüm sağlayacağını kaydetti. Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olma özelliği taşıyan projenin 2026'nın nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

