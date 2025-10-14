Alman gazetecinin "Almanya'nın dünyadaki yeri" yorumu olay oldu

Sosyal medya hesabından Gazze Zirvesi'ne ilişkin çok konuşulacak bir paylaşımda bulunan Alman gazeteci, paylaşımında dünya liderlerinin oturduğu ana ait bir kareye yer verdi. Ardından, "Almanya'nın dünyadaki yeri neresi diye merak eden varsa: Saksı bitkisinin arkasında." ifadelerini not düştü.

Abone ol

Hamas ile İsrail arasında imzalanan anlaşma sonrası esir takasları gerçekleştirilirken dünya liderleri ise Gazze Zirvesi için Mısır'da bir araya gelmişti.

TARİHİ İMZALAR ATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturmuştu.

Zirveye katılan diğer liderler ise masanın arkasında kendileri için hazırlanan alanlara geçmişti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalanmıştı.

TARİHİ ZİRVE DÜNYA BASININDA

Tarihi zirve, ülkemizde olduğu gibi dünya basınında da yoğun ilgi gördü...

Mısır'daki Gazze Zirvesi'ne dünya basınında da geniş yer verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun da zirveye katılımına karşı uçağı indirmeme resti en dikkat çeken ayrıntı olarak haberleştirilmişti.

ALMAN GAZETECİ'DEN "ALMANYA'NIN DÜNYADAKİ YERİ NERESİ" TEPKİSİ

Gazze Zirvesi sonrası dünyadan farklı eleştiriler yapılırken son olarak Alman gazeteci Julian Reichelt'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Reichelt, paylaşımında dünya liderlerinin oturduğu ana ait bir kareye yer verdi.

"SAKSI BİTKİSİNİN ARKASINDA" ÇIKIŞI

Alman gazeteci, söz konusu paylaşıma çok konuşulacak şu notu düştü:

Almanya'nın dünyadaki yeri neresi diye merak eden varsa: Saksı bitkisinin arkasında.