Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, KSÜ kavşağında otomobiliyle drift atan sürücü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 91 bin 554 lira idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta otomobiliyle drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza uygulandı.

Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde, KSÜ kavşağında drift atan çok sayıda otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Ekipler, görüntülerden bir aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 91 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

Kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

