BIST 10.316
DOLAR 41,82
EURO 48,57
ALTIN 5.570,62
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 339 bin TL olan bin 30 litre etil alkol ele geçirdi.

Abone ol

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını korumak, sahte ve kaçak alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümleri önlemek ve vergi kayıplarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, araçta yapılan adli aramada bin 30 litre etil alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 339 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Alman gazetecinin "Almanya'nın dünyadaki yeri" yorumu olay oldu
Alman gazetecinin "Almanya'nın dünyadaki yeri" yorumu olay oldu
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Drift atan sürücüye dudak uçuklatan ceza
Victor Osimhen hat-trick yaptı
Victor Osimhen hat-trick yaptı
Çanakkale’de komşu kavgası can aldı
Çanakkale’de komşu kavgası can aldı
Altın ve gümüş durmuyor! Tarihi rekorlar peş peşe geldi
Altın ve gümüş durmuyor! Tarihi rekorlar peş peşe geldi
Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
Filistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'de
Ateşkes sonrası Trump'tan dikkat çeken çıkış: Hemen şimdi başlıyor
Ateşkes sonrası Trump'tan dikkat çeken çıkış: Hemen şimdi başlıyor
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu
Sadettin Saran takıma neşteri vurdu: Ayrılık kararı alındı
Sadettin Saran takıma neşteri vurdu: Ayrılık kararı alındı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 44 artarak 67 bin 913’e çıktı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı, son 24 saatte 44 artarak 67 bin 913’e çıktı
İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı
İsrail'in serbest bırakmayı onayladığı doktor Ebu Safiyye özgürlüğüne kavuşamadı