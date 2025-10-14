Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı sahadan sildi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan’ı Kocaeli Stadı’nda 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün kaydederken, Gürcistan’ın tek golü Kochorashvili’den geldi.

2026 FIFA Dünya Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Takımımız sahasında Gürcistan'ı konuk etti. Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 4-1 kazandı.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22 ve 52. dakikalarda Merih Demiral, 16. dakikada Kenan Yıldız ile 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü 65. dakikada Kochorashvili attı.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız gruptaki puanını 9'a yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada kaldı. Bulgaristan'ı 4-0 mağlup eden İspanya 12 puanla liderliğini sürdürürken henüz puanla tanışamayan Bulgaristan son sırada yer aldı.

Ay-yıldızlılar bir sonraki maçında 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek.

90'Karşılaşma sona erdi. A Milli Takım, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

90'Karşılaşmanın sonuna dört dakika ilave edildi.

90'Son dakikalarda Gürcistan, ikinci golü bulabilmek için ceza sahasında baskısını artırıyor.

81'Kvaratshkelia'nın uzak mesafeden çektiği şut dışarı çıktı.

71'A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirdi. Acı içinde ayağını tutuyor.

65'Hızlı paslarla ceza sahasına giren Gürcistan'da Kochorashvili, Merih Demiral'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. Skor 4-1.

61'A Milli Takım dört oyuncuyla hücuma çıktı. Arda Güler'in yerden pasında Gürcü savunması kademedeydi.

52'GOL! Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında yine iyi yükselen Merih Demiral topu ağlara gönderdi. Kendisinin ikinci, takımın dördüncü golünü kaydetti.

52'Hakan Çalhanoğlu korner için sol köşede.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Milliler soyunma odasına 3-0 önde gidiyor.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna dört dakika ilave edildi.

45'Ön alan baskısıyla topu alan Arda Güler kaleye sert bir şut çıkardı. Top üstten auta çıktı.

35'GOL! Topla ceza sahasına giren Kenan Yıldız, içerideki İsmail Yüksek'e pasladı. Yüksek'in şutu savunmadan dönerken Yunus Akgün topu ağlara gönderdi. Türkiye 3-0 önde.

26'A Milli Takım'da Merih Demiral bir sakatlık yaşayarak acı içinde yere yığıldı. Hakem Petrescu maçı durdurdu. Sağlık ekipleri şu an Demiral'a müdahalede bulunuyor.

22'GOL! Korner organizasyonunda Hakan Çalhanoğlu topu ceza sahasına gönderdi. İyi yükselen Merih Demiral net bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

21'Rakip ceza sahasında sıfıra inen Arda Güler topu içeri çevirdi. Top Gürcistan forması giyen oyuncuya çarparak kornere çıktı.

19'Bu dakikalarda Türkiye, Gürcistan yarı sahasındaki baskısını artırıyor. Arda Güler takım arkadaşlarına "ileri çıkın" dedi.

16'GOL! Hakem uzun bir bekleme süresinin ardından Kenan Yıldız'ın pozisyonunun ofsayt olmadığına hükmedip orta alanı gösterdi. Milliler 1-0 önde.

14'Kenan Yıldız defans bloğunun arkasına sarkarak topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt kararı verdi. Şu an ofsayt incelemesi yapılıyor.

13'Gürcistan, Mikautadze ile etkili geldi. 4'e 1 gelen rakip takımda Mikautadze topu Davitashvili'ye bıraktı. Sağ köşeden içeri giren oyuncu topu yan ağlara nişanladı.

2'Arda Güler orta alanda yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Oyun, Türkiye'nin atışıyla devam ediyor.

1'Hakem Radu Petrescu ilk düdüğü çaldı ve karşılaşmada ilk yarı başladı.

Türkiye - Gürcistan ilk 11'ler

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze