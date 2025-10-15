BIST 10.316
Milli Takım’dan Gazze'ye anlamlı destek

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan’ı Kocaeli Stadyumu’nda 4-1 mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlarken, Filistinli çocuklar da aileleriyle tribünden mücadeleyi izleyip seremoniye futbolcularla birlikte katıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışladığını daha önce açıklamıştı.

Mücadeleyi Filistinli çocuklar da aileleriyle birlikte tribünden takip etti.

Filistinli çocuklar ayrıca karşılaşma öncesinde de milli futbolcularla birlikte sahaya seremoniye çıktı.

Milli Takım’dan Gazze'ye anlamlı destek - Resim: 0

Milli Takım’dan Gazze'ye anlamlı destek - Resim: 1

Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı sahadan sildi
