İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, sahasında İsrail'i 3-0 mağlup etti. İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya, sahasında İsrail ile karşılaştı. Bluenergy'de oynanan mücadeleyi İtalya, 3-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 74. dakikalarda Retegui ve 90+3. dakikada Mancini attı.

Bu sonuçla birlikte İtalya, puanını 15'e çıkartarak Norveç'in arkasında ikinci sırada konumlandı. İsrail ise 9 puan ile Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Grupta gelecek hafta İtalya, Moldova'ya konuk olacak. İsrail, Moldova ile oynayacak.

