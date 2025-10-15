BIST 10.316
DOLAR 41,83
EURO 48,65
ALTIN 5.619,38
HABER /  SPOR

Anadolu Efes'ten rakiplerine gözdağı! Olympiakos'u devirdiler

Anadolu Efes'ten rakiplerine gözdağı! Olympiakos'u devirdiler

Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-78 yendi.

Abone ol

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı. Yeni transferlerden Cole Swider 20 sayı, 20 verimlilik puanıyla maçın adamı oldu.

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou

Anadolu Efes: Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 67-67

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko Avurupa Ligi'nde kabusu yaşıyor evinde 24 sayı fark yedi
Fenerbahçe Beko Avurupa Ligi'nde kabusu yaşıyor evinde 24 sayı fark yedi
2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı
2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha bilet aldı
Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan maç sonu açıklamalar
Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan maç sonu açıklamalar
Milli Takım’dan Gazze'ye anlamlı destek
Milli Takım’dan Gazze'ye anlamlı destek
İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı
İsrail'in 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etti
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç’a teslim etti
Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı sahadan sildi
Bizim Çocuklar, Gürcistan'ı sahadan sildi
ABD ve Çin ticaret savaşı denizlere taşındı
ABD ve Çin ticaret savaşı denizlere taşındı
Trump, Çin'i yemeklik yağ ticaretini sonlandırmakla tehdit etti
Trump, Çin'i yemeklik yağ ticaretini sonlandırmakla tehdit etti
İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir’de 1 ton etil alkol ele geçirildi
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Konya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı