Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan maç sonu açıklamalar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile futbolcu Merih Demiral, grupta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, çok güzel bir atmosferde oynadıklarını kaydederek, "Bugün 101. maçımı yaptım, inşallah daha niceleri olur. Güzel bir adım attık, takım olarak çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet. Diğer kampa hazırlanacağız. Diğer kamp bizim için çok önemli. İki maçta da 10 gol attık iyi skorlar aldık. Averaj için çok önemli bir skor. İnşallah diğer kampta böyle olur." dedi.

Kaptan Çalhanoğlu, bireysel performansından ziyade takımın performansının önemine değinerek "Bu kampta iyi hazırlandık. Bizim için önemli maçlardı, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah diğer kampta aynı performansı gösterebiliriz." şeklinde konuştu.

Milli takım formasını en fazla giyen futbolcuların arasında bulunduğuna dair gelen soruyu kaptan Çalhanoğlu,"Benim için ağabeylerim efsanedir. Biliyorsunuz Arda ağabey (Turan), Emre ağabey (Belezoğlu), Rüştü ağabey (Reçber) ve diğer ağabeylerimle aynı formayı taşıdım bu benim için ayrı gurur. Onlara da teşekkür etmek istiyorum ben onların sayesinde de önemli bir oyuncu oldum. Eski hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyum. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Önemli adımlar attık, yaklaşıyoruz. İnşallah nasip olur." şeklinde yanıtladı.

Merih Demiral: "Sahaya gereken karakteri gereken özveriyi koyduk"

Gürcistan karşısında 2 gol atan Merih Demiral ise çok mutlu ve gururlu olduklarını, memleketi Kocaeli'de olmanın ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

Taraftara yaşattıkları atmosferden dolayı teşekkür eden Demiral, "Küçük çocukken burada sokaklarda top oynarken bunun hayalini kuruyordum. Allah bana bunu nasip etti. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Bütün Kocaelispor taraftarına, Hodri Meydan’a, bütün Kocaeli’ye teşekkür ediyorum. Çok güzel anılar yaşattılar bize. İnşallah böyle devam edip Dünya Kupası’na katılırız. 4-1 plaka oldu. O da Kocaelililer için ayrı bir güzellik oldu. Çok mutluyuz, gururluyuz. İbrahim başkana baskı yaptık maç Kocaeli'de oynansın diye. Onunda hakkını verdiler, bizi mahcup etmediler." dedi.

Gruptaki son durumu değerlendiren Demiral, "6 puana çıkarttık farkı. Böyle oynarsak eğer bütün maçlarda çok iyi performans göstereceğimize inanıyorum. Bugün gerçekten sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk. O yüzden ayrıca çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki 2 maçta da en iyi sonuçları alıp Dünya Kupası'nda olacağız." şeklinde konuştu.

Alpay Özalan’dan sonra Dünya Kupası Elemelerinde 3 gol atan ilk savunma oyuncusu olmasının hatırlatılması üzerine Demiral, "Çok mutluyum Alpay hocaya (Özalan) da selam olsun. Mutluyum ayrı bir geceydi bizim için." dedi.

Demiral, duran toptan gelen 2 golü ise "Hakan ağabey sağ olsun kafama atıyor topu bize de sadece dokunmak kalıyor. Onlarla oynadığım için çok mutluyum. Hakan ağabeyle de Arda'yla da hep maçtan önce konuşuyoruz. Onlara 'Buraya atın.' diyorum. Onlar da atıyorlar, o yüzden çok mutluyum. Hep çalışıyorum Hakan Balta hoca da hep yardımcı oluyor bize. Her maç öncesi çalışıyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Golden sonra tribünlere bozkurt işareti yapmak için Hakan Çalhanoğlu’ndan izin alıp almadığının sorulması üzerine Demiral, "O konulara çok girmek istemedik. Sadece mutlu olduk, goller üst üste gelince. Milli takımda oynamaktan her zaman gurur duyuyorum. Bunu da her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah hiçbir zaman mahcup olmayız." ifadelerini kullandı.