Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak

Milli serbest dalışçı Şahika Ercümen, 17 Ekim Cuma günü Kaş açıklarında 107 metre derinliğe dalarak kendisine ait dünya rekorunu kırmayı hedefleyecek. Ercümen, bu dalışıyla Cumhuriyet'in 102. yılına ithaf ederken, Gazze’deki "nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını" duyurmak istediğini söyledi.

Abone ol

Türkiye'nin uluslararası alandaki gururu, serbest dalışçı Şahika Ercümen, yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlıklarını tamamladı. Ercümen, 17 Ekim Cuma günü Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, kendi rekorunu elinde tuttuğu değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde suya inecek. Başarılı sporcu, bu dalışta 107 metre derinliğe ulaşarak hem kendi derecesini hem de dünya rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor. Ercümen, daha önce bu kategoride 105 metrelik dalışıyla rekor kırmıştı.

"GAZZE NEFES ALSIN" ÇAĞRISI

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu unvanını taşıyan Ercümen, rekor denemesinin sadece sportif bir başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda insani bir mesaj taşıdığını belirtti. Yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dikkat çekerek duygusal bir mesaj verdi:

"Cumhuriyet’imizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze’de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın."