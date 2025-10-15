BIST 10.316
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 30 bin 839 sentetik ecza hapı ele geçirildi, E.A. (38), M.E. (36) ve S.K. (29) gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantısı olduğu tespit edilen E.Ç. (40) de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

