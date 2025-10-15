BIST 10.358
DOLAR 41,84
EURO 48,73
ALTIN 5.649,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yolcu otobüsünde bagajdaki valizlerde bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsünde bagajdaki valizlerde bulundu!

Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolcu otobüsünde bagajdaki valizlerde bulundu! - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak
Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...
Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
İngiltere gol yemeden Dünya Kupası bileti aldı
İngiltere gol yemeden Dünya Kupası bileti aldı
Elektrikli araç satışları eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştı
Elektrikli araç satışları eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştı
Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak
Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık
Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Kavelaşvili'nin hali ise...
Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Kavelaşvili'nin hali ise...
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi
Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi