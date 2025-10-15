Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...

Altın fiyatları baş döndürüyor rekor serisi durmuyor. Ons altın 4 bin 200 dolar sınırına yaklaşırken, gram altın 5 bin 600 TL'yi aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Dev bankalar son tahminlerini rezive etti. Uzmanlar yükseliş için ne diyor?

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazanan altın için şoke eden tahminler yapılıyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 171 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 614 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 9.343 liradan alıcı buluyor.

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Bank of America ons altının 2026'da 5 bin doları aşabileceği öngörüsünde bulundu. Standard Chartered ise ons altın tahminini 4 bin 488 dolara revize etti.

Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber yayınında altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Türkiye'de gram altın fiyatlaması her zaman ons altında bir gitmiyor. Trend normal olmaktan çıkmaya başladı. Geldiğimiz hıza bak. İlk dikkat edeceğimiz hareket 4 bin 50. Nereden bakarsak bakalım tarihi zirvelerdeyiz. Uzun vadede trend yukarı.