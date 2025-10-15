BIST 10.316
DOLAR 41,83
EURO 48,70
ALTIN 5.636,07
HABER /  EKONOMİ

Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...

Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...

Altın fiyatları baş döndürüyor rekor serisi durmuyor. Ons altın 4 bin 200 dolar sınırına yaklaşırken, gram altın 5 bin 600 TL'yi aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Dev bankalar son tahminlerini rezive etti. Uzmanlar yükseliş için ne diyor?

Abone ol

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor.  Yılbaşından bu yana yüzde 59,5 değer kazanan altın için şoke eden tahminler yapılıyor.    

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altında gün içinde en düşük 4 bin 140 dolar, en yüksek de 4 bin 190 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 171 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 5 bin 569 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 566 lira, en yüksek de 5 bin 636 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 614 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 9.343 liradan alıcı buluyor. 

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Bank of America ons altının 2026'da 5 bin doları aşabileceği öngörüsünde bulundu. Standard Chartered ise ons altın tahminini 4 bin 488 dolara revize etti.

Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın... - Resim: 0

Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber yayınında altın fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Türkiye'de gram altın fiyatlaması her zaman ons altında bir gitmiyor. Trend normal olmaktan çıkmaya başladı. Geldiğimiz hıza bak. İlk dikkat edeceğimiz hareket 4 bin 50. Nereden bakarsak bakalım tarihi zirvelerdeyiz. Uzun vadede trend yukarı. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
İngiltere gol yemeden Dünya Kupası bileti aldı
İngiltere gol yemeden Dünya Kupası bileti aldı
Elektrikli araç satışları eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştı
Elektrikli araç satışları eylül ayında en yüksek seviyeye ulaştı
Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak
Şahika Ercümen, Dünya rekoru için nefes tutacak
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki çok kritik 4 başlık
Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Kavelaşvili'nin hali ise...
Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu! Kavelaşvili'nin hali ise...
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi
Kovid-19’un sinsi mirası kalça kemiği erimesi
Anadolu Efes'ten rakiplerine gözdağı! Olympiakos'u devirdiler
Anadolu Efes'ten rakiplerine gözdağı! Olympiakos'u devirdiler
Fenerbahçe Beko Avurupa Ligi'nde kabusu yaşıyor evinde 24 sayı fark yedi
Fenerbahçe Beko Avurupa Ligi'nde kabusu yaşıyor evinde 24 sayı fark yedi