Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı felaket geliyor dedi ve uyardı! 6 Ay sonra...

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı panik yaratacak bir açıklamada bulundu. Kiğılı altı ay sonra durumun bambaşka olacağını paylaştı ve korkutan senaryoyu paylaştı.

Artaş Holding, perakende sektöründe geçen 30 yılı, sektörün önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği "Perakendede 30 Yıl" etkinliği ile kutladı.

SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELERE DEĞİNDİ

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada hikayelerini ve sektöre yönelik tespitlerini paylaştı. Kiğılı markasının 1960'lı yıllardan günümüze uzanan yolculuğunu anlatan Kiğılı, son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi.

"AVM'LER OLMAZSA BÜYÜYEMEYİZ"

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Kiğılı "AVM'ler olmazsa büyüyemeyiz. Kimi arkadaşım AVM'lere greve gitti, dükkanlarını kapattılar. Ben kapanmaması için kavga verdim, mücadele ettim. Ben hem perakendeci arkadaşlarım hem de AVM'lerin yanındayım. Bugün 70 vilayette 200'ün üstünde Kiğılı mağazası var.

"ANADOLU'DA FABRİKALAR KAPANIYOR, ÜRETİM MISIR'A KAYIYOR"

Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felaket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu'da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır'a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lazım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor" ifadelerini kullandı.

