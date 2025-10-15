BIST 10.314
Trump şimdi de bu ülkeyi gözüne kestirdi: Cezalandırılmalılar!

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun savunma harcamaları kapsamında harcamaları artırmayı reddetmesine sinirlendi. ABD lideri, İspanya'nın cezalandırılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Trump, bir basın mensubunun, "İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiğini söylemiştiniz, hala aynı görüşte misiniz?" sorusuna dolaylı olarak cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını yüzde 5'lik seviyeye yükseltmemesinden memnun olmadığını belirtti.

''İSPANYA CEZALANDIRILMALI''

Trump, "İspanya'nın yaptığı şey NATO için çok kötü. Bunun NATO için çok adaletsiz ve saygısızca olduğunu düşünüyorum. İspanya ve bence bunun için cezalandırılmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'ya bu sebeple gümrük vergisi uygulamayı bile düşünebileceğini ifade eden Trump, "Bence İspanya inanılmaz derecede saygısızca davranıyor ve NATO'daki tüm ülkeler arasında bunu yapan tek ülke." diye konuştu.

''NATO'DAN ATILMALILAR''

Donald Trump, geçen hafta konuyla ilgili açıklamasında, "Bildiğiniz gibi ben yüzde 5 ödemelerini istedim, yüzde 2 değil. Çoğu ülke bunu kabul etti ama bir ülke geri kaldı: İspanya. Bunu yapmamak için hiçbir nedenleri yok. Ama sorun değil, belki de NATO'dan atılmalılar." ifadesini kullanmıştı.

