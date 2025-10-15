9 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 61 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında, hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Son 10 gündür süren operasyonlarda, şüphelilerin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdığı ve kişisel bilgileri ele geçirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 9 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemine Girme" suçlarını işleyen şebekeler hedef alındığını bildirdi.

Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 27 şüpheli tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri ve vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatıldı.