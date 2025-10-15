BIST 10.314
Genç anne ile 1 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Bebeği üşümesin diye açmış

AKSARAY'dan gelen haber yürek dağladı. Aksaray ilinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü.

Aksaray'da bir evde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti.

BEBEĞİ ÜŞÜMESİN DİYE...
Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan anne Meryem Ölmez (21), akşam oğlu Halil İbrahim'in (1) üşümemesi için, tadilat gören evlerindeki doğal gazla çalışan kombiyi çalıştırıp yattı.

KAPIYI KIRIP GİRİNCE...

Genç anne ile 1 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Bebeği üşümesin diye açmış - Resim: 0

Uzun süre anne ile oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

KOMBİ ZEHİRLEDİ

Genç anne ile 1 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Bebeği üşümesin diye açmış - Resim: 1

Kombi bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen anne ve oğlunun cesetleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

