6 ülke daha Dünya Kupası’nı garantiledi: 48 ülkeden 28'i belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan son maçların ardından 6 ülke daha turnuva vizesi aldı. İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Güney Afrika ve Katar, Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürerken, altı ülke daha adını dev turnuvaya yazdırdı. Alınan sonuçlarla birlikte İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Güney Afrika ve Katar, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası’nda yer alma hakkı kazandı.

AVRUPA'DAN İNGİLTERE

Avrupa elemelerinde de K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve turnuvaya gitmeyi garantiledi.

AFRİKA'DAN SENEGAL, GÜNEY AFRİKA VE FİLDİŞİ SAHİLİ

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 10. haftasında Güney Afrika, sahasında Ruanda'yı ağırladı. Karşılaşmayı Thalente Mbatha, Oswin Reagan Appollis ve Evidence Makgopa'nın golleriyle 3-0 kazanan Güney Afrika, 21 puanla grubunu lider tamamlayarak 2010'dan sonra ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.

B Grubu'nda Senegal, Sadio Mane (2), Iliman Ndiaye ve Habib Diallo'nun golleriyle Moritanya'yı 4-0 mağlup ederek 24 puanla Dünya Kupası biletini aldı.

F Grubu'nda Fildişi Sahili, sahasında Kenya'yı Franck Kessie'nin golüyle 1-0 yendi ve kıtadan Dünya Kupası'na giden bir başka ülke oldu.

ASYA'DAN KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN

Asya Elemeleri'nde 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Suudi Arabistan, turnuvaya gitme hakkını elde etti.

A Grubu'nda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerken, B Grubu'nda Suudi Arabistan ise Irak ile berabere kaldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 28'E YÜKSELDİ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 28'e çıktı. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, İngiltere, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen takımlar oldu.