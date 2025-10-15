BIST 10.314
DOLAR 41,84
EURO 48,70
ALTIN 5.669,91
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe eylülde açık verdi!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe eylülde açık verdi!

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 21 milyar lira, giderleri 1 trilyon 331 milyar lira oldu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,8 artarak 1 trilyon 21 milyar 358 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 42,8 artışla 1 trilyon 331 milyar 1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 yükselerek 9 trilyon 4 milyar 924 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,8 artarak 10 trilyon 222 milyar 202 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 309 milyar 643 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 217 milyar 278 milyon lira açık verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı felaket geliyor dedi ve uyardı! 6 Ay sonra...
Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı felaket geliyor dedi ve uyardı! 6 Ay sonra...
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Trump şimdi de bu ülkeyi gözüne kestirdi: Cezalandırılmalılar!
Trump şimdi de bu ülkeyi gözüne kestirdi: Cezalandırılmalılar!
Otomotiv yan sanayisi 200'den fazla ülkeye satış yaptı Almanya ilk sırada
Otomotiv yan sanayisi 200'den fazla ülkeye satış yaptı Almanya ilk sırada
Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor
Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor
9 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 61 gözaltı
İnşaat üretim endeksi ağustos ayı verileri açıklandı
İnşaat üretim endeksi ağustos ayı verileri açıklandı
Yolcu otobüsünde bagajdaki valizlerde bulundu!
Yolcu otobüsünde bagajdaki valizlerde bulundu!
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i ağırlayacak
Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...
Altında anormal yükseliş! Bankalar tahmin değiştirdi, uzman isim söyledi: Ons altınla, gram altın...
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar
Netanyahu savaş bitti demedi, yine tehditler savurdu! Kıyamet kopar