Üniversiteli kızın sevgilisi 'Büşra'yı evde ölü buldum' dedi gerçek çok başka çıktı!

İNTİHAR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL ÇÜNKÜ...

Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

*"Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu.

*Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."