BIST 10.314
DOLAR 41,84
EURO 48,70
ALTIN 5.669,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç anne ile 1 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Bebeği üşümesin diye açmış
Genç anne ile 1 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Bebeği üşümesin diye açmış
6 ülke daha Dünya Kupası’nı garantiledi: 48 ülkeden 28'i belli oldu
6 ülke daha Dünya Kupası’nı garantiledi: 48 ülkeden 28'i belli oldu
Beko'nun iki ürünü Time dergisinin "En İyi Buluşlar" listesinde yer aldı
Beko'nun iki ürünü Time dergisinin "En İyi Buluşlar" listesinde yer aldı
Daikin Türkiye 2025'te sermayesini 4,3 milyar lira artırdı
Daikin Türkiye 2025'te sermayesini 4,3 milyar lira artırdı
Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı
Vakıf Katılım Portföy faaliyete başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe eylülde açık verdi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe eylülde açık verdi!
Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı felaket geliyor dedi ve uyardı! 6 Ay sonra...
Ünlü iş insanı Abdullah Kiğılı felaket geliyor dedi ve uyardı! 6 Ay sonra...
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Bakan duyurdu! Paralar hesaplara yatırılmaya başlandı
Trump şimdi de bu ülkeyi gözüne kestirdi: Cezalandırılmalılar!
Trump şimdi de bu ülkeyi gözüne kestirdi: Cezalandırılmalılar!
Otomotiv yan sanayisi 200'den fazla ülkeye satış yaptı Almanya ilk sırada
Otomotiv yan sanayisi 200'den fazla ülkeye satış yaptı Almanya ilk sırada
Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor
Otobüs seferlerinde yeni dönem başlıyor! İstanbul-Ankara ekspresi geliyor
9 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 61 gözaltı