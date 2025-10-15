Hakan Tosun cinayetinde yeni gözaltı

Gazeteci Hakan Tosun’a saldırı anını kaydeden dükkanın sahibi gözaltına alındı.

Gazeteci Hakan Tosun’un saldırı sonucu yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Saldırganların ailelerinin cinayet görüntülerine el koyduğu iddiası üzerine, görüntüyü veren dükkan sahibi gözaltına alındı.

Kayıp gazeteci Hakan Tosun darp edilip yol kenarına atıldı

Olayı en net gören bir esnafın güvenlik kamerası ve kayıt cihazının, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındığı öne sürülmüştü.