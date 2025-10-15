İsrail Başbakanı Netanyahu:ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planıyla "barışa bir şans verdiklerini" savundu.Abone ol
Netanyahu, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta, Gazze'deki ateşkese ilişkin soruları yanıtladı.
Sunucunun, "Savaşın bittiğinden nasıl emin oluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Netanyahu, "Barışa bir şans vermeye karar verdik. (Trump'ın) 20 maddelik planındaki maddeler oldukça açık." dedi.
"Hamas silah bırakmalı"
Netanyahu, "Öncelikle Hamas silah bırakmalı. İkinci olarak Gazze'de silah fabrikası olmadığından, silah kaçakçılığı yapılmadığından emin olunmalı. Bu silahsızlanma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Planın esirlerin bırakılmasını öngören ilk aşamasının ardından ikinci aşamanın da tamamlanmasını istediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın, "Hamas'ın plana uyması gerektiği" şeklindeki sözlerine gönderme yaptı.
"Umarım karışmaz"
İsrail Başbakanı Netanyahu "Trump, '(Hamas uymazsa) ortalık karışır' dedi. Umarım karışmaz." diye konuştu.
İki ayda dört tarihi barış anlaşmasına imza attığını savunan Netanyahu, "Bence barışı satın almanın yolu güçtür." iddiasında bulundu.