İsrail Gazze'den çekildi hastanedeki yıkım ortaya çıktı

BM Kalkınma Programı (UNDP) Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, BM, AB ve Dünya Bankası’nın ortak yürüttüğü değerlendirmeye göre Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.