İsrail Gazze'den çekildi hastanedeki yıkım ortaya çıktı
İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze kentinden çekilmesiyle kentteki Şeyh Rıdvan Kliniği'ndeki ağır yıkım ortaya çıktı.
Gazze'de ataşkes sonrası acımasız saldırıların boyutu gün yüzüne çıktı. İki yıl boyunca İsrail'in hedef gözetmeksizin bombaladığı yerlerin başında hastaneler geliyordu. Kentteki Şeyh Rıdvan Kliniği'nin hali İsrail'in gözü dönmüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Saldırılarda hastanenin birçok bölümü kullanılamaz hale gelirken, içerideki tıbbi ekipman ve hastalara ait eşyalar da hasar gördü.
BM Kalkınma Programı (UNDP) Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, BM, AB ve Dünya Bankası’nın ortak yürüttüğü değerlendirmeye göre Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.