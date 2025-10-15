BIST 10.357
Müsavat Dervişoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: Alçaksınız satılıksınız

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, terörsüz Türkiye süreci üzerinden DEM Parti'ye çok sert eleştiriler yöneltti. Dervişoğlu, "Siz terör örgütünün uzantısısınız! En az onlar kadar da alçaksınız, satılıksınız." dedi.

DEM Parti ile İyi Parti arasında terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sert atışmalar sürüyor.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in kuryelikle suçladığı DEM Partili Pervin Buldan'a "Alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok." tansiyonu yükseltmişti.

İYİ Parti'nin DEM'e öfkesi bugün de devam etti. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şunları söyledi:

Hiç sanki teröre bulaşmamışlar. Siz terör örgütünün uzantısısınız! En az onlar kadar da alçaksınız, satılıksınız. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, zihinleri kan, sözleri ihanet, ikametleri Kandil, pusulası da İmralı’dır bu alçakların.

Sorsanız, 50 yıllık katliamları için demokrasi yaptı, uyuşturucu ticaretinden kazandığımız parayı da barış için harcadık diyecekler neredeyse.”

Terörist Öcalan medyanın dilinden rahatsızmış. Medya bizi hiç göstermiyor biz hiç rahatsız ettik mi? Süreçle ilgili bazı gelişmelerden müzdaripmiş, iktidar gereğini yapmalıymış. Öcalan diyor ki bunları konuşturmasınlar. Bunun için de hükümete sığınıyorlar. Kimin kime ortak olduğunun delilidir bu."

