Türkiye Sigorta yöneticisi Doğan Başar yeniden "En Etkin 50 CHRO" listesinde

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar, bu yıl yeniden Türkiye'nin "en etkin 50 insan kaynakları lideri" (CHRO) arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DataExpert işbirliğiyle BMI Business School İstanbul tarafından düzenlenen "En Etkin 50 CHRO Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar, üst üste ikinci kez listeye adını yazdırdı.

C Summit Series, 2016'dan bu yana Türkiye'nin lider kurumlarındaki C-Level yöneticilerini (teknolojiden finansa, insan kaynaklarından pazarlamaya kadar) bir araya getiriyor ve "En Etkin 50" fonksiyon lideri araştırmalarıyla onları ödüllendiriyor. Bu çerçevede, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler yardımıyla her yıl performanslarıyla öne çıkan Türkiye'nin en etkin 50 insan kaynakları lideri belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başar, listede tekrar yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Başar, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak, insanı odağa alan, dönüşüm ve gelişim kültürünü birlikte inşa ettiğimiz güçlü Türkiye Sigorta ailesinin eseri. Bu yolculukta emeği, katkısı ve ilhamı olan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.