Satışa çıkarılan Bank Pozif için ihale tarihi belli oldu

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Mart ayında el konulan Bank Pozitif satışa çıkıyor. Banka için 12 Kasım'da ihale düzenlenecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BankPozitif'i satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde BankPozitif'in satışına ilişkin duyuru yayınlandı.

Duyuruya göre, Fonun kayyum olarak görevlendirildiği Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Erkan Kork Mal Varlığı Değerleri, Capitaltürk Turizm Yatırım AŞ ve Murat Çöpürkaya Mal Varlığı Değerleri mülkiyetinde bulunan yüzde 97 oranındaki Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin (BankPozitif) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

BankPozitif için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon lira olarak belirlendi.

Son teklif verme tarihi 11 Kasım saat 19.00 olarak belirlenirken, ihale 12 Kasım'da saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 17 Mart'ta yayınladığı "11176" sayılı Kararında, BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.

Ne olmuştu?

Bank Pozitif ve Payfix ve Flash Haber TV'nin sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İddianamede, Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 12 sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istendi.