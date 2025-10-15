Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü adı kullanılarak kentteki bir iş yerinin kurşunlanması, iş yeri sahiplerinin ölümle tehdit edilmesi, haraç istenilmesi olayına karıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.